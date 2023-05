Le ministre Ismaïla Madior Fall sur le procès Sweet Beauty: "L’Etat a été debout et la justice a été forte"

Mardi dernier, l’affaire de viol présumé, opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr, a été jugée. En attendant le délibéré qui sera rendu le 1er juin, le ministre de la Justice, qui s’est exprimé sur la question ce jeudi, a déclaré que « l’Etat a été debout et la justice a été forte ».



« Beaucoup disaient que si ce procès est tenu, ‘‘Sénégal day tak’’ (le pays sera à feu), ‘‘Sénégal day am guerre civile’’ (le pays sera en proie à une guerre civile). Rien de tout cela n’est arrivé. Au contraire, la paix a régné ce jour-là. Le procès a été fait dans de bonnes conditions, parce que le Sénégal a un Etat, une stabilité nationale. Le Sénégal a une justice qui fonctionne », a déclaré le Garde des Sceaux.



Ismaïla Madior Fall d’ajouter: « les magistrats, de façon générale, ont compris que quelle que soit l’hostilité de l’environnement, quelles que soient les menaces et les injures, la justice doit fonctionner et la Justice a bien fonctionné ».









