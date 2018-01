Le ministre de l’Elevage a remis un lot de matériel d'une valeur de 154 782 400 FCfa à l’ANIPL Le ministre de l’Elevage Aminata Mbengue Ndiaye a procédé ce matin à la remise de matériel et d’équipement acquis dans le cadre du programme ‘’ Maïs Alimentos’’, aux membres de l’Association nationale pour l’intensification de la production laitière (ANIPL). Ce faisant, l’Etat veut renforcer les activités relatives à la culture et à la constitution de réserves fourragères.

Les membres de l’ANIPL ont reçu ce vendredi à Dakar des mains du ministre de l’Elevage Aminata Mbengue Ndiaye, un lot d’articles composé de 04 tracteurs puissance 75 chevaux, de 6 motoculteurs, de 04 Offset à 22 disques, de 02 charrues à 03 disques et 02 semoirs grande culture à 13 rangs.



Le ministre précise en ces termes : « le prix total fournisseur de ce lot de matériel est fixé à une somme de 154 782 400 Fcfa sur laquelle l’ANIPL a versé le montant de 61 912 976 F cfa soit 40% du cout réel et les 60% soit 92 869 464 F cfa ont été supportés par l’Etat ».



Elle a aussi rappelé que le programme de coopération dénommé « Maïs Alimentos Sénégal » porte sur un montant de 85 millions de dollars Us dont 15 millions alloués pour l’équipement des acteurs de l’élevage dans les domaines stratégiques, tels que les cultures et les réserves fourragères, la collecte, la transformation, et le transport des animaux sans oublier les produits dérivés comme le lait et la viande.



Le président de ANIPL, Mamadou Ba a apprécié ce lot de financement avec l’appui du Brésil. « C’est un matériel qui arrive à son heure. Cela permettra de valoriser la production », a-t-il dit .













