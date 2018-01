Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye au chevet de l’agent de police Ibrahima Faĺl dit Tony, avant son son rappel à Dieu

"Informé par le commandement de la Police nationale de l’hospitalisation de l’agent de police Ibrahima Faĺl dit Tony, je m’étais rendu à son chevet pour m’enquérir de son état de santé. J’avais alors trouvé un homme certes affaibli par la maladie, mais très combatif et reconnaissant à l’égard de la Police nationale. Avec son rappel à Dieu, nous pleurons la perte d’un homme digne dans l’épreuve et ce, jusqu’aux derniers moments de sa vie. À sa famille ainsi qu’à ses frères d’armes de la Police Nationale, je témoigne toute ma compassion et leur présente aussi mes sincères condoléances. Je prie Allah dans Sa Bonté infinie, d’accorder Son Pardon à l’agent Ibrahima Faĺl dit Tony et de l’accueillir auprès de ses élus.

Repose en paix.

Amen.

M. Aly Ngouille Ndiaye

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2018 à 15:22 | | 0 commentaire(s)|