Le ministre de la Justice, Me Malick Sall, est officiellement militant de l’Apr Me Malick Sall a annoncé, dimanche, qu’il est, désormais, officiellement militant de l’Apr. «Le président m'a demandé d'être son ministre de la Justice et je l'ai accepté. Il m'a remercié pour le travail de Mtm et il m’a demandé d'intégrer maintenant l’Apr, car il me veut à ses côtés au sein de l’Apr. Moi, ce que j'ai toujours cherché, ce n'est pas de créer un mouvement pour chercher le pouvoir. C’est pour accompagner le chef de l’Etat. S’il me dit ‘‘c’est comme ça que je veux que vous m’accompagniez’’, je m’y plie. J’y vais comme un soldat. Donc c’est avec plaisir et avec joie que j’accepte d’intégrer l’Apr en tant que simple militant », a, en effet, déclaré le ministre de la Justice après avoir échangé avec les membres de son mouvement, invitant les membres de son mouvement de l’accompagner dans cette aventure.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Février 2020 à 06:42 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos