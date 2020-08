Le modèle économique du contrat n’est pas conforme aux standards internationaux dans le domaine. En effet, Senelec rembourse intégralement l’investissement consenti, fournit toutes les garanties financières dans le cadre de ce projet et à la fin partage avec Akilee les économies réalisées. La clé de répartition dans le contrat varie entre 30 et 40% pour Akilee ; ce niveau de partage est une autre absurdité. Or, dans la pratique, pour prétendre à un partage des économies, il faut accepter de supporter l’intégralité des investissements.



