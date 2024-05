Le nouveau DG de l'APIX reçoit l'international sénégalais, Souleymane Sané, et le maire Djamil Sané

Le Directeur général de l’apix a reçu , ce mardi 28 mai , l'international sénégalais, Souleymane Sané, accompagné du Maire des Parcelles Assainies, Djamil Sané. Les hôtes de Bakary Séga Bathily ont saisi l'occasion pour le féliciter et l’encourager pour une bonne réussite de sa mission à la tête de l'apix.



Cette rencontre a permis à l'international sénégalais de football et à sa délégation de découvrir les opportunités d'investissement au Sénégal.



L'APIX, en tant que porte d'entrée des investisseurs nationaux et étrangers, est déterminée à développer ses services dédiés à la diaspora sénégalaise. "Notre objectif est de leur faciliter l'accès aux informations économiques et aux opportunités d'investissement, ainsi que de leur offrir des dispositifs incitatifs pour la création et la réalisation de leurs projets. Nous sommes convaincus que ces initiatives renforceront l'implication de la diaspora dans le développement économique du Sénégal", a souligné Bakary Séga Bathily.

