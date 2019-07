Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le patron de la boite "Vogue" tacle Waly Seck: «Il n’y a aucune religion, qui accepte l’homosexualité » Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 04:00 | | 0 commentaire(s)| Cette fameuse soirée en soutien aux homosexuels, suscite actuellement du bruit sur la toile. Beaucoup de Tee-shirts, couleurs gaies, seraient commandés en France, pour l’événement. Ce qui a fait réagir les activistes Abdou Karim, Cheikh Oumar Diagne et Adama Mboup, qui se sont déplacés jusqu’au Vague Club, pour avertir.



Abdou Karim Gueye et cie ont pu rencontrer le patron de Vogue club, qui a carrément démenti l’information. Il rassure qu’il ne connait même pas d’où vient cette information. Et qu’ils n’ont jamais eu cette idée.



“Il n’y a aucune religion, qui accepte l’homosexualité. Ma boîte ne fait pas leur promotion. Et nous n’avons jamais commandé des tee-shirts pour une soirée de ce genre. J’ai grandi au Sénégal (Mbour). Et je connais les réalités. Et je prends mes responsabilités sur cette affaire. Je viens même de chez l’imam de Ngor, pour lui expliquer. Il a compris, que c’est juste des rumeurs maintenant “, a-t-il dit.





“Qu’il s’agisse d’une soirée de Waly Seck ou d’un autre artiste, nous n’allons jamais toléré ça. Et nous allons même prendre des mesures, en faisant du porte à porte dans les boîtes de nuit à Ngor, pour éviter toute affaire liée aux LGBTI dans nos locaux”, rajoute-t-il.

Avec Senego



Accueil Envoyer à un ami Partager