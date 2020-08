Le paysage politique sénégalais perd une autre figure : L’ancien député Kabiné Kaba Diakhité décédé en Guinée Ancien député socialiste, ancien vice-président du Conseil régional de Tambacounda, politicien chevillé qui a milité tout dernièrement au Rewmi puis au Pastef, l’ ancien député Kabiné Kaba Diakhité a été rappelé à Dieu à Kankan en Guinée, terre de ses ancêtres.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 12:15 | | 0 commentaire(s)|

Nos confrères de « l’As » quotidien qui partage la triste nouvelle rappellent que cet homme politique généreux, serviable, Kabiné Kaba Diakhité, est décédé hier à Kankan en Guinée.



Il était un vrai député du peuple au service des populations rurales qu’il ne fuyait jamais et valsait au quotidien entre les brigades de gendarmerie, les prisons et les hôpitaux pour être au chevet de ses nombreux militants malades ou qui avaient maille à partir avec la justice.



Très humain, sa maison située au quartier Dépôt ne désemplissait jamais tant il était sollicité. Il laisse une famille nombreuse. Leral.net se joint à la direction de «L’As» pour lui rendre ce vibrant hommage et présenter ses sincères condoléances à la famille dont son fils, le Secrétaire général du Mac/Authentique, Mouramani Kaba et son beau-frère le ministre Sidiki Kaba.



Paix à son âme , que la terre lui soit légère et par la Grâce de DIEU que Firdawsi soit sa dernière demeure…



