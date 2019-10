Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le père de Beyoncé souffre d’un cancer du sein Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Octobre 2019 à 14:15 | | 0 commentaire(s)| Matthew Knowles, le père de Beyoncé et Solange, a annoncé hier qu’il souffrait d’un cancer du sein. L’homme, âgé de 67 ans, donnera des détails sur sa maladie ce mercredi. L’annonce tombe le premier jour du mois d’octobre, le mois de l’année dédié à mettre la lumière sur le cancer du sein. Comme l’histoire de Matthew Knowles le prouve, la maladie touche aussi bien les femmes que les hommes.



Matthew Knowles a été marié pendant 31 ans à Tina, la mère de Beyoncé et Solange. Ils ont divorcé en 2011. Ils sont tous les deux remariés. Matthew a travaillé pendant longtemps avec Beyoncé et Solange: il était le manager des Destiny’s Child. Ses relations avec Beyoncé ont été difficiles pendant plusieurs années mais les choses se sont, depuis, apaisées.



Selon les chiffres de la Fondation contre le cancer en Belgique, le cancer du sein chez l’homme est rare. En 2016, 111 cas avaient été déclarés dans le pays, soit 1% de l’ensemble des cancers du sein en Belgique. L’âge moyen de l’homme atteint d’un cancer du sein se situe entre 60 et 65 ans, soit 5 ans plus tard en moyenne que chez la femme.



