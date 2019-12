"Le permis de conduire biométrique est illégal et dangereux" L'association des Utilisateurs des Tic (Asutic) trouve scandaleuse l'introduction du permis de conduire biométrique, en plus d'être médical. Dans un communiqué parvenu à "L'As", elle qualifie le projet "d'illégal, coûteux, excessif, intrusif et dangereux".

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Pour elle, il s'agit d'un fichier à la puissance jamais atteinte dans ce pays, sans aucune étude d'impact sur la vie privée des Sénégalais. Selon les membres de l'Asutic, aucun pays démocratique au monde n'a osé franchir ce pas, compte tenu des dangers pour la sécurité nationale et les droits fondamentaux des citoyens.



" La direction des Transports routiers a eu le toupet de réunir dans un seul fichier centralisé, le groupe sanguin, le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le genre, l'image numérisée du visage, les empreintes digitales, la signature et le domicile ou la résidence du titulaire. En plus, cette base de données biométrique et médicale n'est pas hébergée par les services de l'État du Sénégal.



L'Association s'inquiète que ce fichier centralisé, ayant dans une première étape 1 100 000 données biométriques et médicales, à terme 3 millions, est probablement entre les mains de la société privée étrangère qui a gagné ce marché de 10 milliards FCfa, pour la production et la gestion des titres de transport biométriques sécurisés " peste l'Asutic qui estime que "la direction des transports a violé la loi sur la protection des données personnelles".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos