Le pilote de l'avion s'endort et rate l'aéroport

L'incident a eu lieu le 8 novembre. Le pilote d'un vol reliant Devonport à King Island en Tasmanie s'est endormi dans le cockpit et a manqué l'aéroport. Il s'est réveillé 48 kilomètres plus tard. Le pilote était seul à bord de l'appareil et la distance entre ses deux destinations n'était que de 240 kilomètres.

L'incident fait l'objet d'une enquête. On ne sait pas comment le pilote a réagi lorsqu'il s'est réveillé. Le Bureau australien de la sécurité des transports a estimé que l'incident était "grave". Selon les rapports, c'était le septième vol de la journée pour cet avion.



Un sondage de la British Airline Pilots Association révélait en 2013 que plus de la moitié des pilotes s'étaient déjà endormis en plein vol. 56% alors qu'ils pilotaient l'appareil, 29% ont admis avoir découvert à leur réveil que le co-pilote s'était aussi endormi.



7sur7.be