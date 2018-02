Le "playboy" qui a ''Door marteau'' 242 millions de dollars à une banque

A Miami, Sissoko avait plusieurs épouses. Il occupait 23 appartements de la ville. "'Playboy' est le mot juste pour le décrire, parce qu'il est très élégant et beau. Il s'habille avec beaucoup de style", témoigne son cousin, Makan Mousa. L'un des avocats rencontrés par Brigitte Scheffer le présente comme un "Robin des Bois moderne", en référence au héros légendaire qui volait les riches pour aider les pauvres.



L'homme d'affaires donnait aussi de grosses sommes d'argent pour soutenir certaines causes, offrant par exemple 413.000 dollars à un groupe de lycéens de Miami pour leur voyage à New York, affirme son cousin.



Du côté de la Banque islamique de Dubaï, ses collaborateurs constatent qu'Ayoub, floué, devenait de plus en plus nerveux. Sissoko avait cessé de répondre à ses appels au téléphone. Finalement, le banquier confie à un collègue combien il avait remis à Sissoko, lui tendant le montant écrit sur un bout de papier, par honte de le dire de sa bouche : 890 millions de dirhams, l'équivalent de 242 millions de dollars.