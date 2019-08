Le policier "Amoul Yakaar" devant le juge

En service sur l’Avenue Lamine Gueye, “Amoul Yakaar” somme Mamadou Khadim Ndiaye de déplacer sa voiture garée au niveau de cet axe. Mais, ce dernier refuse d’obtempérer. Pis, il refuse de lui remettre les pièces du véhicule. Au moment où le policier tentait de le raisonner, un autre individu s’invite et tient des propos injurieux à son encontre.



Outré, “Amoul Yakaar” lui fait savoir qu’il n’a pas le droit de l’insulter. Finalement, ils sont tous deux été conduits au commissariat. A la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, Sallé Gning et Mamadou Ndiaye ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et regretté leur geste. Le parquet a requis deux mois de prison ferme contre eux.