Le pont de Diouloulou, un danger permanent

Construit avant même les indépendances (1959), le pont de Diouloulou (dans le département de Bignona à 14 km de la frontière Gambienne) constitue un danger pour les usagers qui empruntent cet axe.



Dans son discours adressé à la nation en décembre 2015, le Président Macky Sall avait dit que 10 ponts seront construits dont le pont de Diouloulou et il parait que c’est une entreprise hollandaise qui a gagné le marché. Mais depuis lors, on n'a rien vu et l’état du pont est en délabrement avancé. Les images parlent d'elles-mêmes du danger que présente ce pont.