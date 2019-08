Le préfet de Dakar autorise la marche de ‘’Aar Li Nu Bokk’’ de ce soir

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2019 à 14:23 | | 0 commentaire(s)|

La plateforme Aar Li Nu Bokk a annoncé dans sa page Facebook, que la marche prévue aujourd’hui à 15h sur les Allées du Centenaire, est autorisée par le préfet de Dakar.

Sur cette page on peut lire : « la marche pour exiger la libération immédiate de Guy Marius Sagna et contre la spoliation de nos ressources naturelles, sera encadrée. Rendez-vous à 15h, à la place de la Nation ».





