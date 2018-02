Le préfet ferme la mosquée de Thiaroye Wakhinane 3

Ce fait est inédit. Les musulmans de la mosquée de Thiaroye Wakhinane 3 vont devoir se trouver un autre lieu de prières. Le préfet a fermé la mosquée de la localité, lundi.

En effet, suite à des bagarres, le préfet de la zone a dû fermer les portes de la mosquée de la localité. Pour cause, des affrontements entre l’imam et la commission de gestion. A l’origine de la bagarre, une série de malentendus. L’imam de la mosquée est accusé de prendre des décisions sur la gestion de la mosquée sans consulter la commission dédiée.

Couper le mal à la racine Entre autres accusations, la dissolution de la commission de gestion et la collecte d’aumône par des proches lors de la prière du vendredi et lors des fêtes. Un climat antagonique a fini par s’installer au sein de la maison de Dieu.

Tout a commencé lors de la Korité passée. Pour l’occasion, l’imam avait décoré la mosquée d’une façon qui n’a pas plu à la commission de gestion. Ce qui a entraîné la naissance de conflits entre les deux parties.

Le préfet a dû intervenir, ainsi que la police, la mairie et les autorités coutumières.



