Le président Bassirou Diomaye Faye effectuera sa première visite officielle à l'étranger à Nouakchott, Mauritanie Le président Bassirou Diomaye Faye, fraîchement investi à la tête de la République du Sénégal, s'apprête à entreprendre son premier voyage officiel à l'étranger. Cette étape historique marque un jalon important dans les relations bilatérales entre le Sénégal et la Mauritanie.





Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2024 à 05:33 | | 0 commentaire(s)|

Pour son premier déplacement international depuis son accession au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye a choisi de se rendre à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Cette visite, prévue pour le mercredi 17 avril 2024, revêt une signification particulière dans le contexte diplomatique régional.



La relation entre le Sénégal et la Mauritanie a été renforcée par la présence du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani à la cérémonie d'investiture de son homologue sénégalais. Cette marque de soutien témoigne de l'importance accordée par les deux nations au maintien de liens solides.



L'agenda de cette visite comprend des discussions sur divers sujets d'intérêt commun, notamment la coopération économique et l'exploitation du gisement gazier Grand Tortue Ahmeyin (GTA). Ce projet, d'une envergure considérable, représente un potentiel majeur pour le développement régional et la collaboration entre les deux pays.



La première visite officielle à l'étranger du président Bassirou Diomaye Faye à Nouakchott marque le début d'une nouvelle ère de coopération et de partenariat entre le Sénégal et la Mauritanie. Cette rencontre historique offre une opportunité unique de renforcer les relations bilatérales et de promouvoir la prospérité économique dans la région.

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook