Le président d’Angers, Saïd Chabane, «conteste formellement» les accusations d’agressions sexuelles

Angers SCO confirme mercredi le placement en garde à vue de Saïd Chabane, le président du club, qui « conteste formellement » les accusations d’agressions sexuelles dont il est l’objet. Le dirigeant de 55 ans est visé par une enquête préliminaire du parquet d’Angers pour agressions sexuelles aggravées et harcèlement sexuel à l’encontre de trois salariés ou ex-salariées du club, selon une information de RMC confirmée de source judiciaire.



Dans un communiqué de la direction du club diffusé mercredi, il est indiqué que « Saïd Chabane conteste formellement toutes les allégations portées contre lui et apportera à la Justice tous les éléments permettant de rétablir la vérité et de préserver son honneur. Déterminé à voir reconnaître son innocence, il est confiant dans l’issue de l’enquête à laquelle il coopère totalement ».



Olivier Pickeu, le manager général du SCO, doit s’exprimer devant les joueurs, ce mercredi matin, au centre d’entraînement de la Baumette.