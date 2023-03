Le prestigieux « Stade de l’année 2022 » : «Abdoulaye Wade» parmi les nominés Bes Bi-Le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, considéré comme ultra-moderne, figure sur la liste des 36 stades de football nominés pour le prestigieux prix «Stade de l’an¬née 2022». Selon le site Stadiumdb.com, le concours est le plus grand vote public de ce type au monde.

Celui de cette année est très varié, avec des stades de pas moins de six continents différents : 18 sites sont d’Asie, 8 d’Europe, 4 d’Afrique, 3 d’Amérique du Nord, 2 d’Amérique du Sud et 1 d’Australie et d’Océanie.



Le stade Abdoulaye Wade est situé à Diamniadio et sa construction a commencé le 20 février 2020. L’inauguration a eu lieu le 22 février 2022, en présence du président de la Fifa Gianni Infantino et du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le stade Abdoulaye Wade nominé sur la liste des 36 stades a une capacité de 50 mille places. Le coût des travaux s’est élevé à 238 millions d’euros (156,9 milliards FCFA).



