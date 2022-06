Le présumé meurtrier du jeune garçon de Sebikotane, arrêté par la Gendarmerie

En effet, dans la journée du 13 juin 2022, la Brigade de Proximité de Sébikotane avait reçu une déclaration relative à la disparition d'un jeune garçon. Le lendemain, son corps sans vie a été aperçu dans un bâtiment en construction, non loin de son domicile. Les premières constations ont clairement indiqué que la mort était suspecte, poursuit le document.



Les opérations de police scientifique et technique menées par les enquêteurs, ont conclu à un homicide volontaire. Les investigations entreprises ont vite débouché sur l'interpellation d'une personne sur qui pèsent des indices graves et concordants, de nature à motiver son inculpation pour assassinat.



Le document conclut par des encouragements de la Gendarmerie à l'encontre des populations pour leur participation dans la lutte contre l'insécurité et les invite à signaler tout renseignement ou information utile au Centre de Renseignement et des Opérations en appelant verts 123 ou 800 00 20 20.