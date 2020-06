Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le prix fou du look d’Amel Bent pour la demi-finale de The Voice Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juin 2020 à 10:19 | | 0 commentaire(s)| Amel Bent était toute en beauté pour la demi-finale de The Voice. Ce samedi soir, elle a opté pour une jolie robe rose et des escarpins transparents. Mais son look de princesse a un coût et la chanteuse n’a pas lésiné sur les moyens !





Après plus d’un mois d’absence, The Voice a fait son grand retour samedi soir. Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine étaient ravis de se retrouver sur le plateau en compagnie de Nikos Aliagas. Seule absente, Lara Fabian, bloquée au Canada à cause du coronavirus. Heureusement, elle était en duplex et n’a rien manqué de la demi-finale. Amel Bent était donc la seule à arborer une magnifique tenue sur le plateau.

La tenue de princesse d’Amel Bent pour la demi-finale de The Voice Amel Bent est passionnée de mode et elle l’a encore prouvé hier soir. Elle est apparue avec une très jolie robe en soie rose à encolure bardot signée Giambattista Valli.

Cette mini-robe vaporeuse avec ses superpositions de soie incarne à merveille la féminité. La chanteuse l’a portée avec élégance et ressemblait à une vraie princesse.

Mais une telle tenue a un coût. Pas moins de 2 670 € ! Et sans compter les chaussures, là aussi la facture grimpe.

Les chaussures très originales d’Amel Bent sur le plateau de The Voice Amel Bent a choisi une paire d’escarpins holographiques très originale et moderne. Transparente et irisée à la fois elle donne un effet de légèreté à l’ensemble de la silhouette.

Le talon est de 10 cm et une fine lanière vient s’enrouler autour de la cheville. Ses escarpins Gianvito Rossi se mariaient très bien avec la robe rose d’Amel Bent.

Encore une fois, il va falloir économiser si on souhaite se les procurer, ils ne coûtent pas moins de 590 €. Soit un total de 3 260 € pour cette tenue de demi-finale !

La chanteuse semblait ravie d’être dans la peau d’une princesse pour une nuit et a posté de nombreux clichés sur Instagram.

On la découvre en train de faire tourner les volants de sa robe ou de prendre la pose sur son siège de coach.

Ses fans ont aussi beaucoup apprécié et les compliments n’ont pas cessé de pleuvoir. Amel a fait un carton plein !

Pour découvrir sa tenue, retrouvez la vidéo en tête d’article.





