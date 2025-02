Le procès de Macky Amar et Cie renvoyé au 3 mars prochain

L'affaire Macky Amar et ses coprévenus a été appelée hier, devant la barre des flagrants délits de Dakar. Le dossier n'a pas été débattu dans le fond. L'audience a été renvoyée au 3 mars prochain. Pour cause, Macky Amar qui a bénéficié d’une mise en liberté provisoire, est souffrant.



L'annonce a été faite par son avocat Me Souleymane Soumaré, qui a tenté de justifier l’absence de son client en brandissant un certificat médical. Pour rappel, Macky Amar est poursuivi pour détention et usage de chanvre indien. Il est reproché à sa copine, Aminata Seck, qui est sous mandat de dépôt, des faits de facilitation. Quant à son ami Mamadou Lamine Diédhiou qui est aussi en détention, il est poursuivi pour offre et cession de drogue, rapporte "L'As".