Le procureur spécial de la CREI se fait escroquer 20 millions FCfa par son neveu

Jugé hier par le tribunal des flagrants délits de Dakar, il a été condamné à 6 mois de prison ferme pour escroquerie. Quid des faits ? Il devait vendre à son oncle de procureur, un véhicule 4X4 de type Mercedes pour un montant de 45 millions FCfa.



Après avoir informé son oncle que la voiture est en France, il lui envoie les images du véhicule, le rassure sur son état et lui promet une livraison dans les plus brefs délais.



Intéressé, le procureur spécial de la CREI accepte l'offre et lui verse un acompte de 20 millions FCfa. Malheureusement, il ne verra pas la couleur de la voiture. En effet, son neveu appelle pour lui dire que la voiture a pris feu sur la Corniche Ouest de Dakar et lui propose une autre voiture de marque Porsche.



Et, comme si cela ne suffisait pas, le neveu indélicat trimballe son oncle au Lac Rose, où il le fera poireauter plusieurs tours d'horloge.



Le magistrat finit par s'en aller, car son neveu ne revenait pas. C'est ainsi qu'il a décidé de renoncer à l'achat du véhicule et de porter plainte.