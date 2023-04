"Le projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal : Quatre composantes clés pour soutenir la vision du gouvernement, annonce la Banque mondiale"

Cet article mettrait en avant les quatre composantes clés du projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal, telles que mentionnées dans le discours de Mme Keiko Miwa. On détaillerait les activités à financer qui visent à renforcer l'environnement juridique, réglementaire et institutionnel de l'économie numérique, étendre la connectivité haut débit, améliorer les compétences numériques de la population et dynamiser les services publics numériques ainsi que les systèmes de santé numériques pour une meilleure prestation des services de santé.