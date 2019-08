Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le rappeur maître Gims sauvé d'un bateau en flammes au large des côtes corses Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2019 à 11:56 | | 0 commentaire(s)| Six personnes à bord d'un bateau, au large des côtes de la Corse, ont été contraintes d'abandonner leur bateau après un départ de feu. Et parmi elles, se trouvait l’interprète de "Sapé comme jamais".

Un bateau de 24 mètres s'est embrasé dimanche après-midi à Cala Longa, sur la commune de Bonifacio, raconte Corse Matin. A bord, deux membres d'équipe, le rappeur Maître Gims et trois de ses amis. A l'aide d'un semi-rigide, tous ont pu rejoindre le rivage sains et saufs, à 400 mètres plus loin, par leurs propres moyens.



Selon les premiers éléments de la gendarmerie maritime, il pourrait s'agir d'une avarie moteur. Les 3000 litres de carburant qui se trouvaient dans les cuves se seraient alors embrasés. Le risque de pollution est important. Aussi, pour éviter toute atteinte à l'environnement, la SNSM a déployé rapidement un barrage flottant anti-pollution de 150 mètres. La marine nationale a, elle, dépêché un bateau anti-pollution. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités de chacun dans ce départ d'incendie, ajouteCorse Matin.



Source: lci.fr



