Le régime monodiète pastèque : efficace pour maigrir

Le régime pastèque est efficace pour maigrir en quelques jours

Une monodiète consiste à ne consommer qu’un seul aliment ou type d’aliment pendant 1 à 7 jour(s). Dans le cas de la pastèque, l’effet sur la ligne va être radical. En effet, elle est très peu calorique (30 calories aux 100 grammes) et composée à majorité d’eau, ce qui donne la sensation d’être calé(e) très rapidement.



Entre son pouvoir de satiété, son caractère hypocalorique, diurétique, fibreux, detox et le fait qu’elle aide à bien éliminer les toxines et à lutter contre la rétention d’eau, la pastèque est une alliée minceur de taille. En ne consommant quasi que ce fruit pendant plusieurs jours, la perte de poids va être aussi drastique que le programme de ce régime (dont la variété est limitée). De par sa composition et le côté extrême de la monodiète, il est important de restreindre le temps de régime.



Idées de menus de monodiète à la pastèque

- Petit-déjeuner : 1 thé ou café nature, 2 tranches de pastèque, 1 yaourt allégé (option : 1 tranche de pain complet)

- En-cas du matin : 1 ou 2 tranches de pastèque ou jus frais de pastèque au citron et gingembre ou menthe

- Déjeuner : 1 filet de poulet au four, haricots verts, pastèque fraîche

- Dîner : soupe de pastèque épicée, ou purée de légumes et yaourt nature 0%



Comme on le voit, cette approche permet d’éviter de vivre une monodiète qui provoque trop de carences et surtout un effet trop laxatif… pour autant, le principe reste similaire et la perte de poids fulgurante. On privilégiera bien sûr les pastèques bio et, pour casser la monotonie, l’alternance entre pastèque rouge et pastèque blanche.



Quand faire cette monodiète pastèque ?

Idéalement, mieux vaut l’éviter lorsque l’on fait de la musculation ou que l’on pratique du sport régulièrement. La fonte musculaire et les coups de fatigue risquent de se multiplier, et avec eux, les risques de blessures. Le régime pastèque peut par exemple être organisé pendant un long week-end, sans besoin d’aller au bureau ou d’être particulièrement actif. En cas de malaise, il est important de consulter immédiatement son médecin. Le régime pastèque est déconseillé chez la femme enceinte ou qui allaite.











afriquefemme.com