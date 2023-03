"Le régisseur de la prison de Kédougou reçoit des instructions pour accueillir les fauteurs de trouble à l'ordre public".

Selon une source judiciaire, la prison de Kédougou a été réaménagée pour accueillir les personnes arrêtées pour avoir tenté de troubler l'ordre public et déstabiliser le pays. Cette décision intervient après plusieurs manifestations qui ont eu lieu à Dakar et Bignona et ont causé des dommages matériels importants.



Le gouvernement sénégalais a décidé de prendre des mesures fermes pour empêcher toute tentative de perturbation de l'ordre public . Des unités de forces de sécurité ont été déployées pour maintenir la paix et l'ordre et des agents infiltrés.



Les autorités ont appelé au calme et ont exhorté les citoyens à éviter les actes de violence et de vandalisme. Ils ont également appelé les organisateurs de manifestations à respecter les lois et règlements en vigueur et à éviter toute forme de violence.



Cette initiative a été saluée par les habitants , les entrepreneurs , les investisseurs qui se sont dits soulagés par la présence des forces de sécurité et le renforcement de la sécurité dans la région. Les habitants ont exprimé leur soutien aux autorités et ont appelé à la paix et à la stabilité .



Cependant, certains ont critiqué cette mesure en affirmant qu'elle pourrait être utilisée pour réprimer les opposants politiques et les manifestants pacifiques. Les autorités ont réfuté ces accusations en affirmant que la mesure ne vise que les personnes qui ont enfreint la loi et perturbé l'ordre public.



En conclusion, cette initiative vise à garantir la sécurité et la stabilité du pays et à dissuader toute tentative de perturbation de l'ordre public dans cette partie du pays. Les autorités ont appelé à la coopération et au respect des lois et règlements en vigueur pour assurer la sécurité de tous les citoyens et préserver la paix et la stabilité dans la région.