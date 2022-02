« Le regroupement des cabinets est une nécessité urgente » Papa Alboury NDAO, Expert comptable – Cabinet RMA Nexia Papa Alboury NDAO est associé, responsable du Cabinet RMA Nexia. Titulaire du diplôme d’expertise comptable de l’Etat français et d’un Mastère spécialisé en audit juridique comptable et financier de l’Ecole Supérieure de Commerce (ESC) de TOURS. Il a été pendant cinq années, directeur du département audit du cabinet RMA France. De retour au Sénégal, il a été associé du cabinet BDO pendant deux ans. Fin 2006, il décide de se mettre à son propre compte et crée le cabinet RMA Sénégal, devenu quelques années plus tard RMA Nexia, après avoir intégré le Réseau « Nexia International », septième plus grand réseau de Cabinets d’audit au monde. M. NDAO capitalise plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans le domaine du conseil, de l’audit, de l’expertise comptable, de l’expertise judiciaire et de l’expertise assurance.



En tant qu’expert-comptable pour quels types de missions êtes-vous, en général, sollicité ?



Nous sommes généralement sollicités pour des missions d’audit légal (commissariat aux comptes), d’assistance comptable, fiscale et sociale, d’audit de projets financés par des bailleurs de fonds (nationaux ou internationaux), des missions de conseil fiscal et de conseil organisationnel (audit organisationnel, mise en place de manuel des procédures et de système d’information et de gestion, gestion dynamique des immobilisations…). Nous accompagnons également les opérateurs de téléphonie mobile ainsi que les autorités de régulation du secteur de la téléphonie à la sécurisation de leur revenu par la mise en place notamment de la fonction ‘’revenu assurance’’. Nous sommes régulièrement sollicités par ailleurs par les sociétés étrangères pour les assister dans le cadre de leur installation dans notre pays et/ou la sous-région ouest africaine. En outre, en notre qualité d’expert et mandataire judiciaire nous intervenons au prés tribunaux dans le cadre des procédures collectives mais également dans les litiges ayant une incidence comptable ou financière, nécessitant l’intervention d’un expert. Nous sommes enfin mandatés par les compagnies d’assurances pour les accompagner dans le processus d’indemnisation pour fraude ou détournement couvert par des contrats type « Global de banque » mais également pour les Pertes d’Exploitation (PE) suite à des sinistres ayant entraîné une baisse ou un arrêt d’activité.



Quelles évolutions pertinentes avez-vous perçu dans l’exercice du métier d’expert-comptable en Afrique et plus spécifiquement au Sénégal ?



L’Afrique en général et le Sénégal en particulier connaissent des taux de croissance qui aiguisent les appétits et font des envieux. D’ailleurs, les prévisions du FMI projettent une croissance de 10,8% en 2023, faisant du Sénégal l’économie la plus dynamique de la sous-région. Ces perspectives de développement, couplées aux perspectives d’exploitations pétrolière et gazière, auront pour conséquence un accroissement fulgurant d’installation de sociétés étrangères en Afrique et au Sénégal en particulier. Ces filiales des grands groupes, faut-il le rappeler, ont des obligations vis à vis de leurs sociétés-mères notamment de reporting qui doivent répondre aux systèmes et normes comptables du Groupe. Ainsi l’expert-comptable, au-delà de la barrière de la langue qui devra être levée, doit mettre à niveau ou à jour ses compétences notamment dans les systèmes et normes les plus utilisés au niveau international (les normes IFRS notamment ) pour prendre en charge les préoccupations des clients. Il se doit également de développer son expertise dans le volet conseil juridique et fiscal, pour ainsi accompagner ces structures qui, a priori, ne connaissent pas le contexte et l’environnement africains et ainsi ont besoin d’accompagnement et de conseils en vue d’optimiser leur projet d’installation et d’exploitation.



Par ailleurs dans un contexte de digitalisation et de virtualisation lié aux évolutions technologiques, nous experts comptables devons-nous mettre à niveau avec ces nouvelles technologies et mettre en place au sein de nos cabinets des outils et des process en phase avec ce nouvel environnement. Nous devons également mener une réflexion approfondie sur l’impact de ces évolutions technologiques sur notre métier en vue d’anticiper les besoins et être prêts à les satisfaire.



Enfin avec la nouvelle orientation de l’administration fiscale qui s’est dotée de moyens pour élargir l’assiette fiscale, l’expert-comptable au-delà de l’établissement des comptes, devra davantage s’orienter vers le conseil fiscal en vue d’optimiser la situation fiscale de ses clients voire assister ces derniers dans la planification et la gestion de leur patrimoine.



Le contexte du Covid-19 a-t-il, dans votre métier, fondamentalement changé la donne ?



La covid 19 a de manière générale modifié les habitudes de travail. Ceci est indéniable. En ce qui nous concerne, elle nous a surtout permis ou contraint d’expérimenter une autre manière de travailler et de communiquer avec le client. C’est ainsi que le télétravail a été mis en place avec tout ce que cela implique. Dans la relation avec la clientèle, une nouvelle approche a été également mise en place pour privilégier la transmission par voies électroniques des documents mais également de réduire au maximum le contact physique. Par ailleurs le respect des mesures barrières nous a contraint en outre à mettre en place au sein des cabinets un dispositif adéquat et conforme aux exigences sanitaires. Mais ces mesures et dispositifs trouvent leurs limites en ce sens que le métier de l’expert-comptable dont la finalité est notamment de formuler une opinion sur des états financiers requiert un contact avec le client pour la collecte et l’appréciation d’éléments probants.



Par ailleurs nous pensons que ce contexte nouveau nous a permis de faire preuve d’ingéniosité pour trouver des solutions alternatives afin de contourner et/ou faire face à des contraintes imposées par cette pandémie et ceci, dans le respect des lois et règlements qui s’imposent à nos clients. Pour cela il a fallu manœuvrer entre le légal (pour rester dans la conformité avec les lois et règlements) mais également et surtout le licite (pour explorer les opportunités le silence ou le défaut d’interdiction par lesdits textes). Enfin notre devoir de conseil et d’accompagnement nous a conduits à trouver, proposer et mettre en œuvre pour nos clients les dispositifs de résilience mis en place par le gouvernement pour accompagner les entreprises touchées par cette pandémie.



Ne pensez-vous pas que les missions complexes, notamment les restructurations du capital ou les opérations de croissance externe, devraient demain susciter des fusions ou des regroupements de cabinets d’expertise-comptable ?



En effet, ces opérations dont vous faites allusions sont les conséquences notamment, de l’implantation pour certains et l’expansion pour d’autres, de sociétés étrangères sur le marché africain. Le président Macron ne disait-il pas d’ailleurs que c’est en ‘’Afrique que se joue largement l’avenir du monde’’ ? Cet accroissement de l’implantation des sociétés étrangères avec tout ce que cela comporte comme besoin d’accompagnement requiert de l’expert-comptable des compétences pluridisciplinaires pointues. Ainsi il nous paraît évident et urgent que les experts comptables doivent se regrouper dans le cadre d’un projet d’association mûrement réfléchi. Projet qui devra être bâti autour d’une préoccupation majeure qui est la complémentarité des compétences ou des spécialisations devant permettre ainsi de garantir la qualité des services et ainsi satisfaire les attentes des clients. Par ailleurs, d’un point de vue purement stratégique et eu égard au contexte de globalisation, le regroupement des cabinets devient une nécessité urgente. En effet il constitue un avantage concurrentiel en ce sens qu’il permet d’accéder à certaines missions et certains marchés mais également, et surtout, à rassurer la clientèle étrangère.



Beaucoup de cabinets internationaux d’expertise comptable ouvrent des bureaux ou nouent des partenariats en Afrique. Pensez-vous que cette tendance va s’accentuer ? Et quel peut être, selon vous, l’impact sur les cabinets locaux ?



Vous savez, l’expert-comptable est le conseiller privilégié de son client. Il le rassure et le sécurise. Cette relation de confiance a pour conséquence que ce sont les clients eux-mêmes qui sollicitent que leur expert-comptable les accompagne à l’étranger. Les cabinets internationaux, au même titre que leurs clients, ils ont un besoin d’expansion de leurs activités, et ont tendance à s’orienter vers des marchés à fort potentiel de croissance que sont les pays du continent Africain et le Sénégal en particulier. Cette tendance va sans doute s’accentuer dans l’avenir et les cabinets locaux, qui ne sont pas dans une logique de regroupement pour constituer un contrepoids à cette déferlante, sont condamnés, au mieux à se contenter des missions de tenue de compte pour une clientèle locale de petite envergure et, au pire, à disparaître.



Si vous devez me conseiller un bon expert-comptable, quelles sont les qualités que vous privilégierez ?



Les deux qualités privilégiées pour un expert-comptable sont : la compétence diligente et l’intégrité. En effet nous sommes sollicités sur des matières techniques pour lesquelles nous sommes supposés être Experts mais il ne suffit pas d’être uniquement compétent dans l’environnement actuel des affaires qui est caractérisé par une slogan « la célérité dans la sécurité ». Il faut par conséquent que cette compétence soit couplée à la diligence. Enfin l’éthique étant l’une des qualités essentielles de notre métier, elle vient accompagner la compétence diligente afin garantir notre objectivité et notre indépendance, gage de la qualité de nos prestations.



