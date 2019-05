Le réseau des enseignantes… en conclave contre les violences faites aux filles à l’école

Les files à l’école sont souvent victimes d’harcèlements, d’agressions ou de viols. Un mal présent que le réseau des enseignantes pour l’équité et l’égalité veut bannir. En conclave à Thiès, ces femmes ont défini leurs stratégies de lutte contre ce phénomène.



« Nous voulons accompagner la promotion de l’éducation des filles, en luttant contre les violences faites aux filles en milieu scolaire. Nous savons que c’est un phénomène qui est et qui gangrène la réussite des filles et leur maintien au niveau des écoles », a déclaré la présidente de cette structure, Maïmouna Sissoko.



Même si les statistiques restent méconnues, elle ajoute que le nombre de cas est alarmant.

RFM

