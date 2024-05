Le résultat net de ETI enregistre une progression de 8% au premier trimestre 2024.

Ce résultat net s’est élevé à 41,503 milliards de FCFA contre 38,422 milliards de FCFA au premier trimestre 2023. « Les résultats du trimestre ont été solides et ont démontré les avantages de la diversification et de la croissance des activités malgré l'incertitude liée aux baisses de taux, à l'inflation persistante, à la pression sur les devises africaines, et aux risques géopolitiques » a laissé entendre Jeremy Awori, Directeur Général du groupe Ecobank.



Quant au total bilan de la banque, il s’est replié de 7%, affichant un solde de 16 095 milliards de FCFA contre 17 321 milliards de FCFA au premier trimestre 2023.



Au 31mars 2024, les dépôts de la clientèle ont connu une baisse de 5% à 11 650 milliards de FCFA contre 12 204 milliards de FCFA au 31 mars 2023.De leur côté, les prêts et créances sur cette même clientèle ont enregistré une baisse de 10% avec une réalisation de 5 923 milliards de FCFA contre 6 595 milliards de FCFA au premier trimestre 2023.



Pour sa part, le produit net bancaire d’ETI est en légère progression de 1% à 299,667 milliards de FCFA contre 295,314 milliards FCFA au 31 mars 2023.



Durant la période sous revue, les charges de personnel ont été comptabilisées à 68,671 milliards de FCFA contre 72,657 milliards de FCFA (-5%) au 30 mars 2023. Les autres charges d’exploitation se sont élevées à 81,337 milliards de FCFA contre 81,870 milliards de FCFA au 30 mars 2023(-1%).



Au total, les charges d’exploitation d’ETI ont connu une réduction de 5% à 161,206 milliards de FCFA contre 169,078 milliards de FCFA au premier trimestre 2023.



Le résultat brut d’exploitation a progressé de 10% entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, s’établissant respectivement à 126,236 milliards et 138,461 milliards.



Le résultat d’exploitation est aussi en hausse de 9% à 91 milliards contre 83,137 milliards au 31 mars 2023.



Oumar Nourou

