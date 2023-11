Le résultat net de la BOA Bénin impacté négativement par la fiscalité au 3ème trimestre 2023.

Selon le rapport d’activités élaboré par la direction de cet établissement bancaire, ce résultat net en question s’est situé à 17,018 milliards de FCFA contre 17,189 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2022. <<L’impôt sur le bénéfice passe de 549 millions de FCFA à 1,474 milliard de FCFA>>, ont déploré les responsables de la Banque.



Selon la direction de la BOA Benin, les concours clientèle ont connu une progression de 4%, s’élevant à 377 milliards de FCFA contre 363 milliards de FCFA au 30 septembre 2022. Elle soutient que les dépôts clientèle sont restés stables sur la même période à 657,7 milliards de FCFA.



Selon toujours la direction de la banque <<à fin septembre 2023, la BOA Bénin conserve son deuxième rang sur la place bancaire du Bénin, tant en emplois qu’en ressources, soit respectivement 14,19% et 18,63% de part de marché.>>



Quant au produit net bancaire (PNB), il s’est élevé à 36 milliards de FCFA contre 35 milliards de FCFA au 30 septembre 2022, soit un accroissement de 3%.



Par ailleurs, la direction de la Banque est d’avis que la maitrise du coût du risque et des charges d’exploitation a impacté positivement le résultat avant impôts qui a augmenté de 4%, en affichant à 18,492 milliards de FCFA contre 17,738 milliards de FCFA un an plus tôt.

Sur les perspectives d’activités de l’établissement bancaire, sa direction estime qu’elles sont bonnes pour le dernier trimestre de l’année.



Oumar Nourou



En raison de l’évolution de la fiscalité sur les titres intervenue au Bénin, le résultat net de la BOA Bénin a connu une légère baisse de 1% au 3ème trimestre 2023 par rapport au 3ème trimestre 2022.Source : https://www.lejecos.com/Le-resultat-net-de-la-BOA-...