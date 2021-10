Le résultat net de la BOA Mali baisse de 44% au premier semestre 2021

D’après le tableau d’activité et de résultat rendu public par la direction de cet établissement bancaire, le résultat s’est établi à 1,731 milliard FCFA alors qu’il se situait à 3,080 milliards FCFA au premier semestre 2020.



Le produit net bancaire (PNB) s’est toutefois rehaussé de 2,142 milliards FCFA, passant de près de 16 milliards FCFA au premier semestre 2020 à près de 18 milliards FCFA au premier semestre 2021.



Concernant les frais généraux de la banque, ils ont enregistré un léger repli de 1%, s’établissant à 9,690 milliards FCFA contre 9,771 milliards FCFA au 30 juin 2020.



Que dire du coût du risque de la BOA Mali ? Le tableau d’activité et de résultat montre clairement qu’il a augmenté de 31% durant la période sous revue, se situant à 6,710 milliards FCFA contre 5,131 milliards FCFA au 30 juin 2020. En dépit de cette situation, la direction de la banque est d’avis que l’augmentation de 37% a permis d’absorber le cout du risque. Le résultat brut d’exploitation est en effet passe de 6,082 milliards FCFA au premier semestre 2020 à 8,305 milliards FCFA un an plus tard.



Quant au résultat d’exploitation, il s’est situé à 1,594 milliard FCFA contre 951 millions FCFA au 30 juin 2020.



