Le rôle des banques de développement n’est pas d’imposer des orientations, mais de soutenir les pays dans l’atteinte de leurs objectifs ” Papa Amadou SARR, Directeur Exécutif, Mobilisation, Partenariats & Communication – AFD

Qu’est-ce qui distingue, fondamentalement, une banque de développement des autres banques ?



L’architecture financière internationale est composée d’une multitude de banques.

Ces dernières, qu’elles soient commerciales, ou agissant comme des banques d’affaires ou de conseil, publiques ou privées, ont d’abord pour rôle principal de financer les activités économiques.



Ce qui caractérise par contre les banques de développement des autres types d’institutions financières est leur mandat de ‘bailleur de fond’ ou de financier du développement dans les pays en développement ou dit émergents en plus de leur capacité de définir, élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques. Elles peuvent notamment soutenir les efforts des gouvernements en faveur de l’inclusion financière, du financement des programmes d’infrastructures nécessaires à leur développement économique ainsi que les programmes sociaux tels que l’éducation et la santé sans oublier les questions climatiques et de biodiversité en fonction de leur mandat et de leur expertise.



Parmi les banques publiques, nous avons celles qui sont locales, nationales, régionales et multilatérales.

Aujourd’hui, le monde compte près de 530 banques publiques de développement (BPD) présentes dans le monde qui jouent un rôle essentiel dans l’économie mondiale et la mise en œuvre d’un agenda d’investissement solidaire.



L’Agence Française de Développement (AFD) a été initiatrice en 2020 de la mise sur pied du sommet Finance en Commun (FiCS) qui réunit chaque automne l’ensemble des BPD dans le but renforcer leurs partenariats et leurs engagements en faveur d’actions communes pour le développement socio-économique durable.



Cette initiative se compose de banques et institutions financières publiques, ainsi que de réseaux géographiques, des coalitions d’acteurs, des banques bilatérales ou multilatérales. Ces acteurs gèrent collectivement 23.000 milliards de dollars d’actifs totaux et représentent jusqu’à 2500 milliards de dollars d’investissements annuels, soit environ 10 % de l’investissement mondial total.



Le soutien au secteur privé s’affirme progressivement comme une priorité stratégique du financement du développement. Pensez-vous que cette option est efficace ?



Premier créateur d’emplois, de richesses et de croissance dans les pays en développement, le secteur privé contribue à l’offre de biens et services essentiels, notamment dans les infrastructures, la santé, l’éducation, l’énergie ou la transformation digitale etc.

Il est maintenant établi que l’appui au secteur privé a un effet bénéfique et multiplicateur (voir la littérature) sur le développement socio-économique dans les pays en développement. C’est ce qui fait d’ailleurs que la réforme des institutions financières internationales en cours accorde une place de choix au secteur privé.



Les institutions de Bretton Woods (Fonds Monétaire Internationale et Banque Mondiale) ont fait du secteur privé un levier essentiel pour maximiser les ressources publiques investies, pour ne pas dire, les fructifier.



Depuis sa création, l’AFD est convaincue que le développement ne peut s’appuyer uniquement sur le secteur public pour mener à bien ses missions. Le groupe AFD y contribue activement grâce à Proparco, sa filiale du secteur privé. En outre, aujourd’hui, le groupe AFD, à travers ses différents projets, accompagne les entreprises dans l’accès au financement mais également les Etats dans le renforcement et la création des banques publiques pour soutenir les entrepreneurs à l’image de la BPI en France.



C’est précisément dans cette optique que l’équipe France, regroupant le Groupe AFD et Bpi-France, combine ses ressources, ses compétences et son expérience dans un programme dénommé « Choose Africa » pour apporter un soutien financier et technique aux PME africaines, tout en collaborant avec les États africains pour établir et/ou renforcer des institutions publiques de soutien à l’entrepreneuriat à l’image de la Délégation à l’entrepreneuriat des femmes et jeunes au Sénégal (DER) qui visent à promouvoir le secteur privé.



On reproche aux banques de développement de ne pas toujours allouer les ressources les plus concessionnelles, et donc les plus précieuses, au financement des besoins les plus importants.

Etes-vous de cet avis ?



Les banques de développement publiques allouent à leurs clients, pour la plupart du temps les états, des ressources concessionnelles avec des maturités longues afin de financer leur développement socio-économique.



Toutefois, parmi ces banques de développement, certaines se sont spécialisées dans l’appui au secteur privé, et leur taux sont souvent plus onéreux que leurs consœurs qui s’occupe du secteur public.



En effet, les banques de développement qui travaillent avec le secteur privé national et local dans les pays en développement allouent leurs ressources en s’alignant sur la stratégie de développement du secteur privé définie par chaque État, en prenant en compte les besoins prioritaires qu’ils avancent.



Chaque pays a une connaissance approfondie de ses besoins et de ses problématiques spécifiques. Le rôle des banques de développement n’est pas d’imposer des orientations, mais plutôt de soutenir les pays dans l’atteinte de leurs objectifs. De façon globale, nous pouvons dire que les banques de développement octroient à leurs clients publics comme privés des ressources plus concessionnelles que les banques classiques, pour ne pas dire commerciales.



Un consensus se dégage de plus en plus, pour une nouvelle architecture financière mondiale, mieux adaptée aux enjeux actuels. Quel rôle les Institutions Financières Publiques peuvent-elles y jouer ?



Elles ont un rôle central et contra cyclique à jouer. Les BPD sont désormais régulièrement appelées à participer à des rendez-vous importants pour mieux se coordonner et tracer des perspectives de collaboration futures, via de nouveaux financements ou projets sur le terrain. J’en veux pour preuve leur présence active aux différents sommets du G20, au dernier sommet des BRICS (à Johannesburg), au sommet de l’Afrique et du climat (à Nairobi) ainsi qu’au sommet des Nations Unies sur les ODD (à New York), les réunions annuelles FMI-BM (à Marrakech) et bientôt à la COP 28 (à Dubaï).



Par ailleurs, l’objectif poursuivi dans le cadre du sommet FiCS est de faire travailler ces acteurs de façon systémique, plus efficace et plus pertinent.



Pour ce faire, nous appelons (i) à ce que les décideurs assignent des mandats plus forts, pour aligner systématiquement leurs opérations sur les ODD à travers des politiques incitatives, des cadres réglementaires et des méthodologies communes ; (ii) à multiplier les collaborations entre les BPD grâce à des outils innovants, notamment via davantage d’assistance technique pour la finance durable et un laboratoire d’innovation financière et (iii) un accès facilité aux fonds multilatéraux, pour développer la finance durable et préparer un pipeline d’opportunités de cofinancements.



De nombreuses voix s’élèvent pour une augmentation du volume de financement au développement. Compte tenu de la conjoncture actuelle, pensez-vous qu’une telle doléance est réaliste ?



Oui, elle est réaliste et juste. L’aide publique au développement (APD) a augmenté de plus de 40% depuis l’adoption des ODD en 2015. Elle a donc presque doublé en 7 ans. Les volumes financiers consacrés à l’APD ont atteint des montants historiques en 2022, d’après les chiffres préliminaires de l’OCDE. La France a consacré plus de 15 milliards d’euros à l’APD en 2022 (soit 0,56% du RNB français) dont 4,2 milliards via à l’AFD.



Cet effort est pourtant loin de couvrir les besoins tant ils sont colossaux.

La réponse réside forcément dans la mobilisation plus large de financement internationaux au service des ODD.

Aux côtés de nombreux partenaires, le groupe AFD s’inscrit dans cette dynamique vers une recomposition des financements internationaux au service du développement durable. Aujourd’hui, l’APD doit être rediscutée dans la perspective de 2025 pour aller au-delà d’un monde en deux blocs.



En effet, la reconfiguration du financement du développement se concentrerait sur deux piliers : une action publique internationale axée sur les crises et les vulnérabilités, et le financement des biens publics mondiaux en utilisant le levier des ressources publiques et la mobilisation des acteurs privés.



Il est question d’orienter les ressources financières vers un développement bas carbone et résilient au changement climatique. Comment y parvenir, tout en contribuant à résoudre la crise du coût de la vie et la crise de la dette des pays en développement ?



Les besoins financiers pour mettre en œuvre les ODD sont conséquents.

Près de 3,9 mille milliards de dollars seraient nécessaires, chaque année ! C’est énorme, mais le message à retenir est que les ressources pour financer l’éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté ou contre le changement climatique existent.

Cela implique notamment de s’assurer que la finance ou que les subventions publiques n’ont pas un effet contre-productif, qu’elles ne nuisent pas aux ODD. Il faut aussi harmoniser les taxonomies et méthodologies pour que la finance publique et privée s’alignent sur les ODD, et développent des outils innovants pour répondre aux besoins de développement tout en luttant contre les crises de la dette auxquelles sont confrontées de nombreux pays.



S’il est correctement mandaté et incité, un tel système peut également mobiliser les financements privés et toutes leurs parties prenantes pour contribuer à réorienter le système financier vers les ODD.



Du côté de l’AFD, le dispositif « Avis développement durable » est un outil qui permet au groupe de veiller à l’alignement de tous les projets qu’il finance avec les Objectifs de développement durable (ODD).



Par l’analyse et la notation, il qualifie la contribution de chaque projet au développement durable. Le dispositif permet ainsi d’optimiser les impacts positifs des projets et d’écarter ceux qui pourraient avoir un impact négatif sur une ou plusieurs dimensions du développement durable. Les membres du FiCS se réunissent au sein d’une dizaine de coalitions thématiques couvrant les enjeux relatifs au climat à l’investissement social, aux systèmes agricoles durables, au genre ou encore aux défis urbains. Ces coalitions permettent aux membres de partager bonnes pratiques, expertises et expériences, et ainsi à terme de renforcer leur impact sur le terrain.



Face aux nombreux défis, les ressources des banques de développement semblent limitées, les contraignant à restreindre leur champ d’intervention. Comment leur permettre de prêter davantage sans menacer leur intégrité financière à long terme ?



Les banques publiques de développement sont effectivement de plus en plus actives face aux crises. On estime que leurs financements ont cru de +25% entre 2019 et 2021, avec l’effet COVID. Le Club International Development Finance Club (IDFC – qui rassemble 26 des plus grosses banques nationales et régionales), à lui seul, a récemment annoncé qu’il a originé près de 288 Md$ de finance climat en 2022, soit une hausse de +29% par rapport à l’année précédente et une hausse de +52% pour la seule finance adaptation.

La finance climat représente en moyenne 20 % du total des engagements pris par les membres de l’IDFC. Si toutes les banques publiques de développement s’engageaient sur un ratio similaire, elles pourraient déployer plus de 500 milliards de dollars de financement climatique par an et en mobiliser bien davantage par l’intermédiaire du secteur privé.



Quelques mots sur l’AFD, comment se positionne-t-elle ? Quelle est aujourd’hui la spécificité de son approche et ses domaines d’intervention prioritaire, notamment en Afrique ?



Le groupe Agence française de développement (AFD) œuvre dans 115 pays et territoires d’Outre-mer pour favoriser des transitions vers un monde plus juste et durable, notamment par le biais de ses stratégies 100% Accord de Paris et 100% Lien social.

Notre objectif est de concilier développement économique et préservation des biens communs grâce à de multiples domaines d’interventions : le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé.



Nous privilégions des solutions collaboratives, co-créées avec les porteurs de projets et les populations, visant à partager des compétences et des expériences.

En plus de notre rôle de financement, nous sommes engagés dans la production de connaissances, la formation, l’évaluation et la sensibilisation.



Au cœur de nos priorités : le continent africain, qui concentre près de la moitié (45%) du volume des projets signés en 2022.

La coopération s’articule dans des domaines diverses et variées tels que l’énergie, l’agriculture, l’éducation et la santé etc. et depuis le discours de Ouagadougou de 2017, les priorités de l’agenda transformationnel du Président de la République française à savoir : la jeunesse, l’entreprenariat, mais aussi à travers le sport et culture – des mandats forts portés par l’AFD. Nous avons par exemple signé un partenariat avec la NBA, ou encore financé la réhabilitation du site royal d’Abomey au Bénin. Ces projets contribuent à créer du lien durable entre la France et l’Afrique, entre l’Europe et l’Afrique, mais aussi entre nos artistes, entreprises, étudiants et scientifiques.

Source : Dans l'imaginaire collectif, les banques de développement ont pour rôle de fournir des capitaux et des conseils aux pays émergents et en développement. Grâce à leur capacité financière et à leurs compétences, elles sont à même de mettre en œuvre des projets et des réformes très complexes. Mais en période de crise économique, dans quelles conditions ces banques peuvent-elles jouer pleinement leur partition, sans exercer une influence sur la politique des Etats bénéficiaires, ce qui leur vaut régulièrement des critiques. Le Magazine BUSINESS AFRICA fait le point avec Papa Amadou SARR, Directeur Exécutif – Mobilisation, Partenariats et Communication du Groupe Agence Française de Développement.

