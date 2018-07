Le secteur privé israélien prêt à investir au Sénégal, "Îlot clé de la stabilité"

S.E M. Hirschson qui s’apprête à quitter le Sénégal au terme d’une mission de trois ans, a indiqué que les agences de son pays en charge de ces questions sont prêtes à accompagner les hommes d’affaires israéliens dans ce sens.



Le diplomate a souligné que le Sénégal jouit d’une réputation positive en Israël pour sa stabilité. ‘’Tout le monde m’a dit que c’est un îlot de stabilité et qu’il est une clé de la stabilité dans la région, et nous devons le garder’’, a plaidé Paul Hirschson pour qui il faut travailler de manière à ce que cette stabilité fasse tache d’huile.



Même si les deux pays peuvent et doivent mieux faire, le niveau de leurs relations économiques ne peut être qualifié de faible, a estimé le diplomate. Il y a aujourd’hui une diversification, a relevé M. Hirschson qui signale par exemple, le début d’exportation du poisson sénégalais sur le marché israélien. Cinq tonnes sont ainsi acheminées vers Israël chaque semaine, et le poisson y est consommé 48 heures, après son débarquement à Dakar.



S’il est clair qu’il est difficile d’avoir des statistiques sur ce plan, il reste que de nombreux produits israéliens arrivent au Sénégal, via des pays comme notamment la France, où exportent des entreprises israéliennes.



Le diplomate a évoqué le secteur des télécommunications où les technologies israéliennes sont largement utilisées, les joint-ventures, les investissements, l’agriculture, comme domaines illustrant ces échanges et la coopération avec Tel- Aviv, dont l’une des 11 représentations diplomatiques en Afrique se trouve à Dakar.



Les relations économiques étant le seul secteur où c’est ‘’toujours gagnant-gagnant’’, il a appelé à leur renforcement et à en faire le pilier des liens entre les deux pays.



Il a dans cette perspective suggéré au Sénégal, d’ouvrir un bureau économique dans son pays.









APS