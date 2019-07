Le sieur Sétigui Sidibé perd son procès contre l'hôtel King Fahd Palace

Le tribunal du Commerce de Dakar a débouté hier mercredi, le sieur Sétigui Sidibé dans son procès intenté contre l'hôtel King Fahd Palace. Pis, le président Alioune Ndiaye a condamné le plaignant à payer au réceptif haut de gamme dirigé par Mamadou Racine Sy, la somme de 50 885 608 FCFA, outre celle de 2 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

L'hôtel King Fahd Palace avait commis Mes Tounkara et Associés pour la défense de ses intérêts. Quant au sieur Sétigui Diallo, il a été assisté par Me Amadou Diallo.