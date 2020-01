Le stade Demba Diop réhabilité et mis à la disposition de la FSF Le ministre des Sports Matar Ba a signé ce vendredi le protocole d’accord permettant une mise à disposition du stade Demba Diop à la Fédération sénégalaise de football, qui, à terme, devrait en faire une infrastructure fédérale multifonctionnelle.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Janvier 2020 à 11:33 | | 0 commentaire(s)|

La signature du protocole d’accord avec le président de la Fédération sénégalaise de football, maître Augustin Senghor a eu lieu un peu avant 14h dans le bureau du ministre des Sports.

"Ce protocole que nous venons de signer va donner à la Fédération sénégalaise de football (FSF) les pleins pouvoirs pour lever des fonds auprès de ses partenaires et contribuer à la construction d’infrastructures sportives modernes à côté de l’Etat", a souligné le ministre des Sports Matar Ba lors de la cérémonie de signature.

Il a aussi indiqué que cette nouvelle convention avec la Fédération va permettre une transformation totale du mythique stade Demba Diop en une infrastructure sportive très moderne.

Saluant la parfaite collaboration entre le gouvernement et ses structures rattachées à son département, notamment le monde du football, le ministre a aussi assuré la disposition de l’Etat à accompagner la FSF dans la recherche de futures partenaires.

Le président de la Fédération sénégalaise de football, maître Augustin Senghor, s’est réjoui de cet accord qui traduit selon lui la forte volonté politique de l’Etat pour le développement du sport, notamment le football, au Sénégal.

"Cet accord devrait dans le moyen terme permettre au Sénégal de se doter d’infrastructures sportives de dernière génération, et plus tard penser à candidater pour abriter une Coupe d’Afrique des Nations", a estimé le président de la FSF, maître Augustin Senghor, sans donner de précisions sur la date d’une éventuelle CAN au Sénégal.

Le stade Demba Diop a été fermé depuis juillet 2017. Cette décision faisait suite à l’affaissement d’une partie du mur occasionnant quelque huit morts lors de la finale ayant opposé Stade de Mbour à l’US Ouakam.

Aps



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos