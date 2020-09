Le succès discret de COVID au Sénégal : Résultats des tests en 24 heures, vérification de la température dans chaque magasin, pas de bagarres pour les masques Les résultats du test COVID-19 sont disponibles dans les 24 heures - ou même plus rapidement. Les hôtels ont été transformés en unités de quarantaine. Les scientifiques s'empressent de mettre au point un ventilateur de pointe à faible coût.

Ce n'est pas la réponse à la pandémie en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande ou dans un autre pays qui est présentée comme un modèle de réussite en matière de confinement des coronavirus.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Septembre 2020 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Il s'agit du Sénégal, un pays d'Afrique de l'Ouest dont le système de santé est fragile, qui manque de lits d'hôpitaux et qui compte environ sept médecins pour 100 000 habitants. Et pourtant, le Sénégal, avec une population de 16 millions d'habitants, s'est attaqué au COVID-19 de manière agressive et, jusqu'à présent, efficace. Plus de six mois après le début de la pandémie, le pays compte environ 14 000 cas et 284 décès.



« Vous voyez le Sénégal avancer sur tous les fronts : suivre la science, agir rapidement, travailler le côté communication de l'équation, et ensuite penser à l'innovation », a déclaré Judd Devermont, Directeur du programme Afrique au Centre d'Etudes Stratégiques et Internationales, un groupe de réflexion non partisan sur la politique étrangère.



Le Sénégal mérite « d'être au panthéon des pays qui ont ... bien réagi à cette crise, même si sa base de ressources est faible », a déclaré M. Devermont.



