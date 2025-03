Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici « Le suicide au Sénégal, comprendre pour agir » : Sada Kane annonce deux grandes émissions sur une réflexion plus que nécessaire Rédigé par leral.net le Lundi 10 Mars 2025 à 10:23 | | 0 commentaire(s)| Figure emblématique du journalisme sénégalais, Sada Kane continue de mettre son talent et son engagement au service des grandes questions de société. Connu pour son combat en faveur de la culture et de l'excellence, l'ancien animateur des émissions littéraires « Regards » sur la RTS et, plus récemment, « Impressions » sur 2STV, s'attaque cette fois à un sujet sensible et d'actualité : le suicide, la santé mentale...

Le drame de l'étudiant Matar Diagne, survenu dans la nuit du 10 février 2025, a bouleversé la communauté universitaire et au-delà, suscitant une vague d'émotion et de questionnements sur les raisons de cet acte désespéré. Avant de mettre fin à ses jours, le jeune homme avait laissé une lettre largement diffusée, apportant un éclairage troublant sur son état d'esprit.



Dans ce contexte, nous dit Sada dans un post sur Facebook, l'équipe de "L'Entretien" est retournée à Saint-Louis, pour approfondir le débat, en enregistrant deux émissions au sein de l'Unité de Santé Mentale de l'UFR Sciences de l'Éducation, de la Formation et du Sport de l'Université Gaston Berger.



La première émission donne la parole au Dr. Ibrahima Giroux, responsable de l'unité, qui analyse le phénomène du suicide au Sénégal, sous l'angle médical et sociologique. Il y a quelques mois, ce spécialiste avait déjà alerté sur les souffrances psychiques souvent ignorées, un signal précurseur qui résonne tragiquement aujourd'hui, constate-t-il.



Selon toujours cette référence qu’on ne présente plus, la deuxième émission met en avant le témoignage de Diaba Traoré coach de vie, hypnothérapeute et praticienne en programmation neurolinguistique. Installée en France, elle a elle-même traversé un burn-out, avant de s'en sortir grâce à un accompagnement psychologique. Son récit illustre l'importance du soutien mental et la possibilité de guérir des blessures émotionnelles profondes. Autrice et éditrice, elle présentera également deux albums jeunesse dans le cadre de l'émission "Impressions".



Ces émissions seront diffusées après la pause du mois de Ramadan, offrant ainsi une tribune essentielle à la compréhension et à la prévention du suicide au Sénégal.



Journaliste de renom, Sada Kane reste fidèle à sa mission d'informer et d'éveiller les consciences. Après 33 ans de présentation ininterrompue du journal télévisé, un record mondial, il continue d'explorer les enjeux de notre époque, avec rigueur et humanisme.





Accueil Envoyer à un ami Partager