Le tableau des huitièmes de finale du mondial Russie 2018

On connaît toutes les affiches des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018. La Colombie et le Japon, qui ont décroché leur billet ce jeudi après-midi affronteront respectivement l'Angleterre et la Belgique. Les Bleus seront en piste dès samedi contre l'Argentine.

