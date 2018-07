Le tableau final des quarts : l’Angleterre, la voie royale

A la faveur de sa victoire face à une Colombie décevante, mardi soir (1-1 a.p, 4 t.a.b à 3), l’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale où elle défiera la Suède. Dans une partie de tableau décidément surprenante, les Three Lions sont les seuls à avoir déjà gagné le trophée.



Et de deux qui font huit. Ils sont désormais huit à encore croire au titre mondial. Huit dont certains attendus de longue date. D’autres beaucoup moins… Si les présences de la France, de l’Uruguay, du Brésil et de la Belgique dans le haut du tableau n’ont pas de quoi faire tomber à la renverse, l’autre partie de ce tableau final a de quoi surprendre. Avec l’élimination de la Colombie, mardi soir, face à l’Angleterre au terme d’une séance de tirs aux buts historique (1-1 a.p, 4 t.a.b à 3), il n’y a désormais plus que des équipes européennes en bas.



La Russie, la Croatie, la Suède et l’Angleterre sont donc les quatre autres équipes à pouvoir encore se targuer d’atteindre la finale. Les Anglais, sacrés en 1966 à domicile, semblent avoir un quart de finale abordable face à la Suède, finaliste en 1958, samedi à 14h du côté de Samara. Juste au-dessus ça, la Russie et la Croatie croiseront le fer à 18h.



Vous avez l’impression que ce tableau est déséquilibré ? Difficile de vous donner tort. En haut, le Brésil (5), l’Uruguay (2) et la France (1) compilent 8 titres mondiaux à eux trois. En bas ? Il y en a un seul avec l’Angleterre. Surtout, dans ces huitièmes de finale, ceux du haut de tableau ont généré 17 buts contre 7 pour ceux du bas… Mais l’essentiel est ailleurs pour eux : continuer de faire mentir les pronostics.



Le programme des quarts



Vendredi 06 juillet 2018

France vs Uruguay – 14h

Brésil vs Belgique – 18H



Samedi 07 juillet 2018

Suède vs Angleterre – 14h

Russie vs Croatie – 18h









Thierno Malick Ndiaye avec Eurosport