Le téléphone de Awa Sow, amie de Lobé Ndiaye, bornait chez le féticheur

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Août 2021 à 09:54

Une information judiciaire, pour assassinat, a été ouverte contre les 3 personnes arrêtées dans le meurtre de Lobé Ndiaye.



Mamadou Sidibé, Awa Sow, Diaka Soumaré sont tous visés pour assassinat dans ‘affaire de la mort de lobé Ndiaye. Selon Libération, une information judiciaire, pour assassinat, a été ouverte et confiée au Juge du 7ème cabinet. Aussi, l’enquête a révélé que le téléphone de Awa Sow, amie de Lobé Ndiaye, bornait chez le féticheur. Et le trio s’est rendu aux Almadies pour faire la fête après s’être débarassé du corps, jeté aux alentours de l’autoroute à péage.

