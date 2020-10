Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le témoignage du jour: Mon fiancé n'a pas de moyens, je veux lui proposer le mariage et le prendre en charge Rédigé par leral.net le Samedi 17 Octobre 2020 à 17:39 | | 0 commentaire(s)|

Bonjour ma grande, merci pour le travail. Publie-moi pour des conseils.



C'est pas vraiment un problème mais vos suggestions seront les bienvenues.



Je suis avec un homme depuis plus de 3 ans et tous les deux, le désir de nous lier devant Dieu et les hommes ne nous manque pas. Le hic c'est que monsieur ne travaille pas mais il a ses diplômes quand même. Moi, Alkhamdoulilah, j'ai un bon travail et en CDI. J'ai toujours partagé ce que j'ai avec lui depuis des années, je peux dire même que j'ai financé sa dernière année d'étude et il est très reconnaissant ma sha Allah.



Alors là, j'ai l'intention de lui demander le mariage, je ne lui ai pas encore parlé mais je sais le convaincre. J'ai un salaire de 700.000 francs avec des avantages. Je donne à ma mère dans les 150.000 francs par mois pour l'appuyer. Je finance les études de ma petite sœur à hauteur de 75.000 francs par mois.



Mon problème, c'est comment m'organiser avec les 475.000 francs qui me reste avec mon futur mari, parce qu'il n'a pas de ressources actuellement. Et je compte prendre tout en charge jusqu'à ce que sa situation s'améliore.



Pensez-vous que ce montant pourra suffire pour un jeune couple (location, eau, électricité, carburant, aide ménager, nourriture). Tout cela me fait un peu peur mais je l'aime et je vois en lui les qualités d'un bon mari, avec les tentations si on continue sans le lien sacré, on risque de verser dans la débauche. Merci pour vos conseils.











