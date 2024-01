Youssou a régi suite au décès de Fatou Kiné Diouf Diaga, mère de Wally Ballago Seck "Diaga, tu as été la plus grande contributrice de la carrière de Thione. Tu tires ta révérence mais tu resteras à jamais dans nos prières. En ces moments douloureux, j'exprime mes sincères condoléances en direction de tous ses enfants et à sa famille au premier rang duquel Waly", a-t-il écrit.