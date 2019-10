Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le top 3 des sports pratiqués par les femmes pour un "corps de bombe" Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2019 à 15:27 | | 0 commentaire(s)| Quelles sont les disciplines qui me sculptent un corps de femme canon ? Le top 3 à découvrir ici.





Il n'y a pas de secret : la meilleure manière d'obtenir un corps svelte et tonique est de pratiquer une activité physique régulière.



La natation



C’est l’un des sports complets qui fait travailler différents groupes musculaires. Il serait encore plus intéressant de varier la nage. En pratiquant la natation, le cardio et l'ensemble du corps sont sollicités. Mais attention à ne pas faire que la brasse, une position accentuant la cambrure au niveau du bas du dos.



La marche



Marchez comme vous le sentez! Quelle soit nordique, bien soutenue, ou plus calme, peu importe, la marche est excellente pour le système cardiovasculaire. Elle sollicite muscles des jambes, les fessiers et a un effet bénéfique sur la posture ... Pour le petit exercice, essayez 30 à 45 minutes de marche si vous en avez la possibilité.



Le jogging



Tout comme la marche, la course est une discipline assez complète. Attention : courir peut être un peu traumatisant pour les articulations et le périnée.















