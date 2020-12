Le top 50 des personnalités qui ont marqué l'an 2020 Le journal Rewmi Quotidien a publié la liste des 50 personnalités qui ont le plus marqué l’année 2020 au Sénégal. Dirigeants de grandes entreprises, sportifs, artistes, scientifiques ou politiques… Tous peuvent prétendre à une place de choix dans ce classement prestigieux qui n’est pas constitué par un ordre quelconque. Pour 2020, le journal dévoile le top 50 des personnalités qui se sont distinguées particulièrement dans leurs domaines respectifs durant l’année 2020.

Pr Moussa Seydi



Le Professeur Moussa Seydi est la figure de proue de la lutte contre la Covid-19. Responsable de la prise en charge de tous les malades du coronavirus au Sénégal, Moussa Seydi a dédié sa vie au travail. Cet infectiologue de 56 ans, qui dirige depuis près de sept ans le centre des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann à Dakar, a fait le choix de la chloroquine pour traiter la Covid. Ce qui fut une parfaite réussite.



Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye



Médecin chef adjoint de district en 1991, Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye est devenue la première femme, directeur général de la Santé. Un poste qu’elle occupe depuis octobre 2017, grâce à son courage, sa compétence et sa lutte sans relâche pour un système de santé performant. Présidente du Comité de Gestion des Epidémies, femme de défis, elle s’est illustrée de fort belle manière dans la lutte contre la Covid.



Docteur Abdoulaye Bousso

Docteur Abdoulaye Bousso, l’urgentiste en chef. Au-devant de la scène depuis l’apparition du coronavirus au Sénégal, Dr Bousso, qui pilote le Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire (Cous), est sur tous les fronts pour vaincre le virus du Covid-19. Crayonné comme un bosseur infatigable, Dr Bousso est devenu populaire en un laps de temps, grâce à ses talents de rhéteur. Expert en gestion des urgences et catastrophes sanitaires, Bousso figure sur beaucoup de profils de jeunes filles depuis l’apparition du Covid-19 au Sénégal.



Docteur Mamadou Ndiaye



Docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention préside désormais, le point du jour sur la situation de la pandémie de Covid-19. Docteur en Médecine spécialisé en santé publique, Dr Mamadou Ndiaye a une expertise reconnu dans le domaine de la prévention en général, de la vaccination en particulier. Après sa spécialisation en santé publique, il a été médecin chef de district dans différentes régions du Sénégal.



Docteur Amadou Sall



Jeune chercheur, responsable d’unité, puis directeur scientifique, Dr Amadou Sall, virologue, spécialiste des arboviroses, Amadou Sall a gravi les échelons en devenant le premier Sénégalais, voire Africain, directeur de l’Institut Pasteur de Dakar. L’Institut Pasteur de Dakar, a été désigné par l’Union africaine comme un des deux centres de référence en Afrique pour la détection du nouveau coronavirus apparu en Chine.



Abdoulaye Diouf Sarr



Le ministre de la Santé s’est placé en première ligne dans la gestion de l’épidémie à coronavirus. Comme si la lutte contre le virus reposait entièrement sur ses épaules. Aux avant-postes de l’épidémie, Abdoulaye Diouf Sarr est au front de la lutte pour tirer le pays de cette mauvaise passe.



Halimatou Gadji



Dans la série culte « Maîtresse d’un homme marié » qui compte 2,4 millions d’internautes et des millions de téléspectateurs, Halimatou Gadji 30 ans, campe le rôle principal de Marème. Actrice sénégalo-marocaine plébiscitée, elle s’affirme comme une voix féminine qui détonne dans le cinéma africain. Ses récentes apparitions incluent Sakho et Mangane (2019).



Ismaila Badji



Ismaila Badji, Directeur général IBF auditeur financier traducteur écrivain entend révolutionner l’état d’esprit des jeunes africains. Initiateur de nombreuses conférences et initiatives qui ont permis de toucher plus de 30,000 jeunes, c’est surtout son livre «Solutions pour la jeunesse africaine» vendu à plus de 15 000 exemplaires qui font de lui un des plus ardents défenseurs de la jeunesse et de la promotion de la citoyenneté africaine.



Sadio Mané



Sadio Mané a remporté la Ligue des champions, la super coupe d’Europe, la Coupe du monde des clubs FIFA, la Premier League, meilleur joueur de l’année 2019 en Afrique, quatrième au dernier Ballon d’or. Le numéro 10 des Lions a été sacré meilleur ailier au monde.



Pape Bouba Diop



Papa Bouba Diop, né le 28 janvier 1978 à Dakar (Sénégal) est décédé le 29 novembre 2020 en France. Footballeur international sénégalais évoluant au poste de milieu, il a été le bourreau de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2002 en Asie avec le Sénégal. Il a été décoré à titre posthume élevé au rang de Chevalier national de l’ordre du mérite pour mission rendue à toute la nation sénégalaise. Le Musée national du football du Stade de Diamniadio portera son nom.



Edouard Mendy



Recruté fin septembre 2020 par Chelsea à Rennes, Édouard Mendy n’a pas tardé à s’imposer dans la cage des Blues. Le gardien enchaîne les bonnes performances et les clean-sheet et a relégué l’ancien titulaire, Kepa Arrizabalaga, sur le banc des remplaçants. Il figure dans le top 5 des meilleurs gardiens africains !



Felwine Sarr



Découvert par le grand public grâce au succès de son essai Afrotopia en 2016, le Sénégalais de 47 ans est devenu une figure incontournable du paysage intellectuel continental. Depuis octobre 2016, Felwine Sarr organise dans son pays, avec le Camerounais Achille Mbembe, les Ateliers de la pensée, qui réunissent chaque année un vaste panel d’écrivains et d’universitaires africains et de la diaspora.



Seynabou Diouf



Commandante au sein de la Police nationale du Sénégal, Seynabou Diouf a été récompensée pour son service au sein de la MONUSCO – la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (RDC). Elle a servi à AMIS, à la mission des USA au Darfour mais aussi à la MINUSMA au Mali. Première femme gardienne de la paix au Sénégal, Seynabou Diouf est une pionnière et un exemple pour les femmes qui souhaitent faire une carrière dans la police.



Mamadou Bèye (Samu)



Spécialiste des urgences, le Pr Mamadou Diarrah Bèye dirige le Service d’assistance médicale d’urgence (Samu). Il s’est illustré dans la lutte contre le coronavirus pour laquelle il s’est voulu toujours optimiste. Dans un pays où l’urgence est un réel problème à tel point que les gens ne cessent de s’en plaindre, lui a préféré voir le bon côté des choses et surtout les promesses d’un lendemain meilleur. Il a grandement contribué aux performances du Sénégal dans la diminution de nouveaux cas de Covid-19.



Soham El Wardini

Soham El Wardini est la première femme maire de la Ville de Dakar. Cette année, elle a posé des actes forts et visibles pour l’année de mandat qu’elle doit finir. Elle a offert 100 millions de Fcfa à l’Etat en guise de contribution dans la lutte anti Covid.



Serigne Mountakha Mbacké



Serigne Mountakha Mbacké a marqué l’année 2020 en réussissant la prouesse de réconcilier Me Abdoulaye Wade et Macky Sall lors de l’inauguration de la grande mosquée Massalikoul Jinane. Dans le cadre de la lutte contre la Covid, le khalife des Mourides, a donné 200 millions Fcfa au gouvernement en guise de contribution.



Serigne Babacar Mbaye Sy



Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour s’est illustré, cette année, en prenant une mesure forte : l’annulation de la célébration de l’édition 2020 du Gamou. Ce, à cause de la pandémie du coronavirus. Il a également maintenu la mesure de fermeture des mosquées relevant de son autorité.



Cheikh Mouhamadou Ibrahim Niass



Cheikh Mouhamadou Mahi Niass est le nouveau khalife de Médina Baye Niass après le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass décédé, à l’âge de 88 ans. Fils du fondateur de la Fayda Tijaniya Cheikh Ibrahima Niass dit « Baye Niass », Cheikh Mahi Niass comme on l’appelle affectueusement était jusque-là le directeur de l’Institut Islamique El hadji Abdoulaye Niass de Kaolack.



Serigne Bass Abdou Khadre



Serigne Bassirou Abdou Khadre, est un travailleur infatigable au service de Serigne Touba. La maison du Khalife construit par des Baye Fall à l’héliport a été réalisé sous sa coordination tout comme la salle de conférence moderne de Serigne Touba à Darou Marnane, d’une grande capacité. En quelques mois, Touba a complètement changé de visage avec la mise sur pied d’infrastructures ultramodernes.



Mgr Benjamin Ndiaye



Cette année, Mgr Benjamin Ndiaye a été l’initiateur du premier Prix de l’école la plus propre et la plus verte remporté par le Complexe des Pères Maristes de Ndiakhirate. Il a également suspendu toutes les activités religieuses pour lutter contre la Covid.



Fatma Samoura



Mme Samoura numéro 2 du football mondial, derrière le président de la Fifa, Gianni Infantino est la femme la plus puissante du sport mondial. Elle est en charge de l’épineux dossier de la restructuration de la fédération internationale. Vaste programme qui s’étalera jusqu’en 2026.



Aliou Cissé



Aliou Cissé, coach des Lions fait partie des meilleurs entraîneurs africains, parce que sur la durée, il a placé le Sénégal à la tête du football africain au niveau de la Fifa. Le Sénégal est le 1er pays qualifié pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations prévue au Cameroun (CAN 2021).



Antoine Felix Diome



Antoine Félix Abdoulaye Diome a été promu, cette année, ministre de l’Intérieur. Diome s’est révélé au grand public suite aux affaires Karim Wade et Khalifa Sall, poursuivis pour enrichissement illicite et détournement de deniers publics. Réputé rigoureux et expérimenté, soucieux de rigueur, Antoine, est un magistrat hors normes.



Youssou Ndour



Star mondiale, le chanteur sénégalais est devenu le porte-parole d’une Afrique en proie à tous les maux. Cette le lead-vocal du Super Etoile a intégré l’Académie royale de musique de Suède, faisant de lui le3ème Sénégalais académicien.



Macky Sall



Réélu en 2019 au 1er tour, Macky Sall assoit son leadership. Il a réalisé une grande prouesse politique en faisant entrer des membres de l’opposition (Idrissa Seck, Oumar Sarr…) dans le nouveau gouvernement. Face au coronavirus, Macky Sall a réussi de réunir de l’opposition au Palais pour pouvoir légiférer par ordonnances sur les mesures à prendre face à la pandémie.



Idrissa Seck



Silencieux depuis sa défaite à la présidentielle de 2019, Idrissa Seck a fini par rallier Macky Sall. Le 1er novembre dernier, Idrissa Seck, 61 ans, a été nommé à la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese).



Ousmane Sonko



Arrivé 3e lors de la dernière Présidentielle (15,67 %), Ousmane Sonko, qui se présente comme le «candidat antisystème», ne cesse de gagner du terrain avec son discours de rupture aux accents patriotiques, parfois populistes. Élu député en 2017 avec 33 706 voix, Sonko a pratiquement multiplié son score par vingt en récoltant 687 065 voix lors du scrutin du 24 février.



Khalifa Sall



Elargi de prison, l’ex maire de Dakar lancé l’opération reconquête. Il se pose en rassembleur au-dessus des clivages. Sa coalition ne ferme pas la porte à une éventuelle coalition avec Sonko, en vue des prochaines échéances électorales.



Abdoulaye Wade



À 94 ans, Me Abdoulaye Wade n’a toujours pas encore dit son dernier mot. Personnage déroutant, il s’exprime sur tout : la politique, l‘éducation, le chômage des jeunes, il n’est pas à court d’idées. Et comme bien continuer à donner de la voix. Opposant un jour, opposant pour toujours !



Mbagnick Diop



Mr Mbagnick Diop Président du Meds et du Groupe Promo Consulting s’est à nouveau illustré au cours de l’année 2020 en organisant les deux grands événements nationaux de l’année présidés par le Président de la République Macky Sall. Il s’agit du Salon International de l’Artisanat de Dakar (SIAD) et le Forum du Numérique jumelé au Grand Prix du Chef de l’Etat pour l’Innovation Numérique. Le Président Diop a aussi animé le 5 octobre dernier à HEC Paris une grande conférence internationale avec plusieurs milliers de participants en visioconférence et en présentiel. Il y a juste 3 semaines, il a été élevé par le Chef de l’Etat au rang de Grand Officier de l’Ordre national du Lion. Et ce mardi 15 décembre 2020, il organise la 3ème édition du Salon des Startups au profit des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets.



Me Aissata Tall Sall



La très charismatique mairesse de Podor est devenue alliée de Macky Sall qu’elle a soutenu lors de la dernière présidentielle du 24 février 2019. Elle sera nommée Envoyée spéciale du président de la République, avant d’être promue ministre des affaires étrangères.



Cheikh Tidiane Gadio

Elu député, Cheikh Tidiane Gadio renoue avec la diplomatie. L’ancien ministre des Affaires Étrangères, sous le régime de Me Wade, a été nommé par la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, comme Envoyé spécial pour le suivi de la situation au Mali. Ce, après la chute d’Ibrahima Boubacar Keïta.



Marième Faye Sall



Femme d’influence, c’est en coulisses qu’elle officie. Elle a réussi récemment à réconcilier Moustapha Cissé Lö et Yakham Mbaye. Au-delà de ses citons caritatives, Marième Faye Sall présente les condoléances du couple, rend des visites de courtoisie à la nuit tombée, se liant d’amitié avec les épouses. Forte d’une aisance relationnelle déploie son réseau depuis les confréries maraboutiques jusqu’au monde politique, en passant par les médias.



Aminata Touré



Décrit comme une « forte tête », l’ex-ministre de la Justice et ancienne chef du gouvernement ne craint d’afficher ni ses convictions ni ses ambitions. Aminata Touré a été nommée à la tête du Cese après la réélection de Macky Sall dès le premier tour. Une promotion en guise de remerciement pour cette femme d’expérience à qui le président sortant avait confié la direction de sa campagne.



Fatou Diome



Elle est une grande combattante, une écrivaine engagée, une voix des sans-voix. L’envergure de son engagement fait d’elle, plus qu’une militante féministe, une intellectuelle dévouée qui n’est mue que par l’humanisme. L’écrivaine franco-sénégalaise vient de publier un nouveau roman, « Les Veilleurs de Sangomar » en hommage aux 1863 victimes de la tragédie du Joola..



Guy Marius Sagna



Ce militant anti-impérialiste, qui réclame la transparence, est un éternel insurgé. Guy Marius est de tous les combats assurant se battre pour de nombreuses causes : la souveraineté économique du Sénégal et de l’Afrique face aux puissances étrangères, l’abolition du franc CFA, la fin des opérations militaires occidentales sur le continent, l’égalité homme-femme…



Souleymane Teliko



Président de l’Union des magistrats sénégalais (Ums) depuis août 2017, Souleymane Téliko se fait remarquer pour ses prises de position contre la chancellerie. Le magistrat n’a pas hésité à dire que les droits de Khalifa Sall, ancien Maire de Dakar. Ce qui lui a valu un blâme. Aujourd’hui, d’aucuns le considèrent comme le chantre de l’indépendance du pouvoir Judiciaire.



Souleymane Bachir Diagne



Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne est devenu l’ambassadeur de la pensée africaine. Directeur de la collection « La philosophie en toutes lettres» aux éditions Présence africaine, ce spécialiste mondial de l’algèbre de Boole et de la pensée islamique enseigne à la prestigieuse université Columbia, à New York.



Mamadou Omar Ndiaye



Mamadou Oumar Ndiaye, Directeur de publication du journal «Le Témoin», a une réputation de journaliste particulièrement solide avec déjà plusieurs dizaines d’années d’expérience. Il a su faire apprécier sa pugnacité dans ses éditos, tout en faisant preuve d’un grand respect à toute épreuve.



Mamoudou Ibra Kane



«Journaliste un jour, journaliste toujours», telle est la devise de Mamoudou Ibra Kane, Directeur Général du groupe Emedia Invest. Le célèbre journaliste à la voix de Stentor, Mamoudou Ibra Kane vient de publier « Le Sénégal et Mandela : le Grand Secret » en version française et anglaise (The Great Secret), aux éditions «Feu de brousse».



Babacar Touré



Le fondateur du groupe Sud Communication, Babacar Touré a été emporté par la Covid. Pionnier de la presse privée au Sénégal, il a, par la suite, été nommé à la tête du Conseil national de régulation de l’audovisuel (Cnra). Le Sénégal et l’Afrique perdent une grande figure du journalisme.



Mansour Kama



Président du Cnes, président du conseil d’administration de la SDE, Mansour Kama a succombé de la Covid. Il a été, de 2014 à 2018, Président de la Fondation du Secteur privé pour l’Education (FSPE). Kama a aussi dirigé le collège des Directeurs de la Banque régionale de marchés (BRM). Pendant une trentaine d’années, il a participé à plusieurs négociations entre l’Etat, les organisations patronales et les syndicats, notamment celles ayant abouti à une nouvelle législation sur le régime fiscal.



Assane Dioma Ndiaye



Me Assane Dioma Ndiaye a une carrière de militant des droits de l’homme, qui l’a poussé vers la défense des victimes de façon générale, des victimes de violation des droits humains. Cette année, il a été l’avocat du collectif pour le rapatriement des victimes du Covid-19.



Seydi Gassama



Secrétaire exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama est avant tout un homme de principes obsédé par la défense de la liberté et la passion de lutter contre l’injustice sociale. Son engagement aux valeurs universelles va faire de lui la voix des faibles et des exclus pour le bien de l’humanité.



Fatou Sow Sarr



Sociologue et directrice du laboratoire genre de l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) de l’université Cheikh-Anta- Diop (Ucad) à Dakar, Fatou Sarr Sow continue toujours de se distinguer dans la lutte pour les droits des femmes au Sénégal. Elle se bat pour que les femmes soient aux premières loges dans les partis politiques.



Mouhamadou Lamine Kébé



Mouhamadou Lamine Kébé, 24 ans, étudiant à l’Ecole supérieure de polytechnique (ESP) de Dakar a remporté la première édition du Grand prix du président de la République pour l’innovation numérique, grâce à sa startup TOLBI. Il s’agit d’un projet ’’e-agriculture utilisant l’internet des objets, l’intelligence artificielle, des capteurs électroniques et des images satellitaires pour une gestion intelligente et parcimonieuse de l’eau, un contrôle et un suivi de la santé des plantes’’. Le prix est assorti d’une enveloppe de 20 millions de FCFA.



Baïdy Agne



Directeur général de Somicoa et de Smith & Krafft dans la manutention aéroportuaire, de Sinco dans le BTP, Baidy Agne est incontournable dans le secteur privé. Président du Conseil national du patronat, il a été élevé au rang d’Officier dans l’Ordre national du Lion.



Fatou Bintou Sarr



Le CAMES a décerné, pour la première fois, le Prix Macky Sall pour la Recherche au ‘’Programme Thématique de Recherche-Santé’’) Fatou Binetou Sarr (PTR-Santé), pour son projet fédérateur intitulé ‘’African Life Story Of COVID-19 (ALSO-COVID 19)’’. Pr titulaire à l’Université de Thiès, ledit projet vise ‘’mieux comprendre la dynamique de la COVID-19, dans les pays de l’espace CAMES et en tirer des leçons pour accroître leur résilience face aux maladies émergentes’’.



Abdoulaye Dione



Il est surnommé le héros de Ndengler. Abdoulaye Dione, 76 ans, est le visage de la résistance de Ndengler, litige foncier opposant son village à l’homme d’affaires Babacar Ngom de la Sedima. Figure emblématique de la lutte des villageois de Ndengler pour la sauvegarde de leurs terres, Ablaye Dione a éconduit 2 millions que Babacar Ngom lui a offerts en guise de « gouro ». Grâce à lui, Ndengler a récupéré ses terres.



Me Malick Sall



Me Malick Sall est un avocat d’Affaires international depuis 1982. A travers son Mouvement «Malick pour Tous/Tous pour Macky», Me Malick Sall a fortement contribué à la réélection du Président Macky Sall aussi bien en Casamance où son mouvement est représenté, mais aussi au Fouta. Promu ministre de la justice, il a révolutionné le secteur judiciaire. Ce natif de Danthiady est surtout connu sur le terrain social où il mène de nombreuses actions de solidarité.

