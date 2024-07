Le tribunal condamne la société d'Anta Ngom Diack, à verser 15 millions FCFA à TGF

Le tribunal a rendu son verdict dans l’affaire opposant Tassette Green Farm (TGF) à la société Sedima, dirigée par Anta Ngom Diack. Selon "Seneweb", TGF avait accusé Sedima de ne pas avoir respecté les normes sanitaires et de qualité dans la livraison de poussins et d’aliments. Plusieurs poussins ont contracté des maladies malgré les vaccinations promises, entraînant une mortalité élevée. En outre, les aliments livrés étaient jugés de mauvaise qualité par TGF.



En conséquence, TGF a intenté une action en justice, réclamant 67 939 038 FCfa pour les pertes subies, ainsi que 10 millions FCfa pour dommages et intérêts. Sedima a répliqué avec une demande reconventionnelle, exigeant 50 millions FCfa pour procédure abusive et vexatoire et 5 millions FCfa pour frais irrépétibles.



Le tribunal a finalement débouté Sedima de ses demandes et a reconnu sa responsabilité dans les préjudices subis par TGF, condamnant ainsi la société à verser 15 millions FCfa. Toutefois, Sedima a fait appel de cette décision, tout comme TGF, qui considère que le montant alloué ne suffit pas à couvrir les dommages.



Il est également notable que Babacar Ngom, ancien dirigeant de Sedima, n’est plus à la tête de l’entreprise, bien que son nom soit encore largement associé à celle-ci. Par ailleurs, depuis longtemps, Sedima n’est plus le numéro un au Sénégal dans son secteur.



Cette affaire souligne l’importance de la qualité et de la conformité dans les chaînes d’approvisionnement avicoles et les risques juridiques associés à leur non-respect.