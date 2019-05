Le tribunal du Commerce ordonne l’expulsion d’une famille à Liberté 5

Dans son délibéré en date du 21 mai 2019, le Tribunal du Commerce hors-classe de Dakar a prononcé la fin du congé du sieur M. Mamour Ousmane Bâ du local qu’il occupe sis à SICAP Liberté 5, Villa N°5427, et a ordonné son expulsion et de tant de sa personne, de ses biens ainsi que tous occupants de son chef.



En plus, le tribunal condamne Mamour Ousmane Bâ aux dépens et précise cependant qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement. Ce père de famille est en conflit avec la dame Ajda Ndiaye, défendue dans ce dossier par Me Abdoulaye Diallo.