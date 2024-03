Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Leader incontesté des télécommunications au Sénégal: Sonatel, 1er opérateur à lancer la 5G d’Orange au Sénégal Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2024 à 22:44 | | 0 commentaire(s)| Sonatel, leader incontesté des télécommunications au Sénégal, est heureuse de célébrer une avancée majeure dans le paysage numérique avec le lancement du pilote commercial de la technologie 5G. Cette initiative marque un tournant décisif dans le domaine de l'Internet fixe et mobile, propulsant le Sénégal vers une ère d’innovations et de connectivité ultra-rapide.

Dès ce 06 mars 2024, Sonatel introduit, sous sa marque Orange, des offres de connectivité très haut débit Fixe 5G pour les clients résidentiels et entreprises, suivies bientôt par des offres Internet mobile.



La 5G d’Orange offrira des vitesses de téléchargement et de streaming instantanées, ainsi qu'une réactivité accruepour les applications en temps réel, telles que les jeux en ligne, la réalité virtuelle, la télémédecine, l’e-éducation et bien d’autres.



Sonatel s'engage à offrir à ses clients une expérience de connectivité de premier ordre. Avec la 5G d’Orange, Sonatel poursuit aussi son engagement à innover et à repousser les limites de la technologie, pour répondre aux besoins croissants de couverture, de débit et d’abondance des Sénégalais.



Nous vous invitons chaleureusement à découvrir les possibilités infinies de la 5G au Orange 5G Lab situé à l’Orange Digital Center (ODC) de Dakar. Là, vous pourrez expérimenter comment la 5G d'Orange transformera votre façon de vivre, de travailler et de vous divertir.



Restez connectés pour plus d'informations passionnantes sur le lancement de la 5G d’Orange avec Sonatel. Rendez-vous en agence et sur les canaux en ligne pour souscrire aux offres 5G et libérer votre potentiel dans cette nouvelle ère de connectivité.







Accueil Envoyer à un ami Partager