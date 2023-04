Légère baisse de 1,83% du résultat net de la société Palm Côte d’Ivoire en 2022.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2023 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon les états financiers de synthèse de la société, ce résultat net est passé de 42,473 milliards de FCFA en 2021 à 41,693 milliards de FCFA.

Pour sa part, le chiffre d’affaires de la société a enregistré une hausse de 19%, se situant à 234 milliards de FCFA contre 196 milliards de FCFA en 2021.



Concernant les charges de l’entreprise, le poste Achats de matières premières et fournitures liées a augmenté de 27%, s’élevant à 88,247 milliards de FCFA contre 69,367 milliards de FCFA en 2021.



Quant aux autres achats, ils ont progressé de 31% à 26,365 milliards de FCFA contre 20,133 milliards de FCFA en 2021.





Les services extérieurs connaissent une hausse de plus de 3 milliards, avec une réalisation de 16 milliards de FCFA contre 13 milliards de FCFA à la fin de l’exercice 2021.



Concernant la valeur ajoutée de la société, il a légèrement progressé de 0,47%, s’établissant à 94 milliards de FCFA contre 93,290 milliards de FCFA en 2021.



A fin décembre 2022, l’excèdent brut d’exploitation (EBE), connait une légère hausse de 1,17% à 69,917 milliards de FCFA contre 69,107 milliards de FCFA en 2021.



La même tendance baissière caractérise le résultat d’exploitation qui passe de 56,689 milliards de FCFA en 2021 à 56,649 milliards de FCFA durant la période sous revue (-0,07%).



Oumar Nourou





Source : Le résultat net après impôts de la société Palm Côte d’Ivoire, qui produit et commercialise des huiles de palme brute, a connu une légère baisse de 1,83% à l’issue de l’exercice 2022 par rapport à l’exercice 2021.Source : https://www.lejecos.com/Legere-baisse-de-183-du-re...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook