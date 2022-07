Législatives 2022 : 40 experts de la Cedeao accrédités au Sénégal La communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a déployé 40 experts sur le terrain pour le bon déroulement du scrutin du 31 juillet prochain. Ces experts seront accrédités dans cinquante-quatre (54) circonscriptions électorales : quarante-six (46) départements du Sénégal et huit (8) circonscriptions de la Diaspora.

Ces experts auront pour rôle d’observer le déroulement des opérations de vote sur toute l’étendue du pays et à l’étranger.



Ainsi, les experts de la CEDEAO en mission au Sénégal, tiendront un point de presse à l’issue du scrutin. En revanche, ils auront une opinion et formuleront, si nécessaire, des recommandations à l’endroit des différentes parties prenantes au processus électoral.



A retenir, le 31 juillet 2022, les Sénégalais sont appelés aux urnes pour renouveler à 5 ans les cent soixante-cinq (165) membres de l’Assemblée nationale.





